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صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

السبت 26/يونيو/2021 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم أن محمد صلاح لا يفكر في الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي في المرتبة الثانية خلف هاري كين نجم توتنهام هوتسبر بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب محمد صلاح في التواجد بليفربول حيث يشعر بالراحة رفقة زملائه الحاليين، ويأمل في أن يصبح أسطورة حية للريدز.

ويرى صلاح أن البقاء في ليفربول قد يوفر له الكثير من الأموال، وهو يتمنى أن يقود الريدز لمزيد من البطولات مع الريدز في المواسم المقبلة.

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