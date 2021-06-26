غير مرخص .. غلق وتشميع قسم غسيل الكلوي بأحد المستشفيات الخاصة بالشرقية

شهدت إحدى المستشفيات الخاصة بطريق ميت غمر في محافظة الشرقية، غلق وتشميع قسم غسيل الكلوي، وذلك لعدم وجود تصاريح بممارسة تلك العمل .

شهدت إحدى المستشفيات الخاصة بطريق ميت غمر في محافظة الشرقية، غلق وتشميع قسم غسيل الكلوي، وذلك لعدم وجود تصاريح بممارسة تلك العمل .

تعود الواقعة بمرور لجنة من مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، على المستشفى المتواجدة على طريق ميت غمر، تم غلق وتشميع قسم غسيل الكلوى الغير مرخص بمحضر رقم 24897 جنح.

تعود الواقعة بمرور لجنة من مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، على المستشفى المتواجدة على طريق ميت غمر، تم غلق وتشميع قسم غسيل الكلوى الغير مرخص بمحضر رقم 24897 جنح.

جاء ذلك خلال شن حملات على بعض المنشآت الطبية الخاصة، ضمن الخطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا للتوجيهات، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها.