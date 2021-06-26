شراكة استراتيجية بين AmiViz و Data Resolve صاحبة منصات مراقبة الموظفين

أعلنت شركة AmiViz، أول منصة للتجارة الإلكترونية لأعمال الشركات والمؤسسات لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكتها مع Data Resolve، الشركة الرائدة في مجال منع تسرب البيانات، وإدارة التهديدات الداخلية، ومنصات مراقبة الموظفين.





عملت Data Resolve مؤخرا في زيادة تواجدها في جميع أنحاء العالم، وتدعم الشراكة الجديدة مع AmiViz الشركة في توسيع شبكتها من شركاء القنوات وبائعي التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ستعمل الشراكة على تمكين Data Resolve من خلال المنصة على تحديد واستهداف الجمهور المناسب داخل مجتمع الموزعين والتواصل مع العديد من الشركاء استنادًا إلى ملف تعريف المستخدم الخاص بهم بما في ذلك الجغرافيا والدور ومحفظة التكنولوجيا المكملة، وغيرها. وسيؤدي ذلك إلى توفير الوقت وتمكين Data Resolve من تقديم تقنيتها إلى مجموعة أوسع من الجمهور.





تم تجهيز "مركز AmiViz لتجربة العملاء الافتراضي" لتواكب تحديات الوضع الحالي مع ظهور فيروس كورونا، ويمكنه عرض تقنية Data Resolve عن بُعد التي تقدم تجربتها متكاملة مع منتجات أخرى من خلال محاكاة بيئة فريدة، ثم تشغيل عرض توضيحي في هذا البيئة.





منصات الأمن السيبراني من Data Resolve المشهورة بوظائفها المتعددة وأنظمة الكشف والاستجابة، توفر نظام UEBA القائم على التعلم الآلي ورؤية واسعة 360 درجة في جميع أنشطة الشركات؛ مع تعزيز قدرتها على اكتشاف جميع الخروقات الأمنية المحتملة للبيانات والأنشطة الضارة الأخرى والاستجابة لها في الوقت الفعلي.





مع توفير أقصى مستويات التحكم والدقة من خلال تصفية المحتوى والويب القابلة للتكوين ديناميكيًا، والكشف عن البيانات، وتأمين مداخل البريد الإلكتروني والطابعة ووحدات مراقبة إنتاجية الموظفين لتعزيز قدرة الشركات على تأمين نفسها من التهديدات الداخلية مع الحفاظ على أفضل المستويات الممكنة لاستمرارية الأعمال، توفر الأنظمة الأساسية لـ Data Resolve لوحة معلومات ثاقبة لمخاطر المستخدم والكيان ودرجات الامتثال الصحية لمراجعات الإدارة العليا.





يمكن أن تتلاءم منصات Data Resolve مع أي بنية هجينة أساسية تم إنشائها في أي شركة لتحسين أثر الموارد والتوافق وخفة الحركة وقابلية التوسع، كما أن تكاملها مع العديد من أنظمة تصنيف البيانات الشائعة الاستخدام وأنظمة SIEM تمكن الشركات من إنشاء إستراتيجية قوية ومتكاملة للأمن السيبراني، لمعالجة التهديدات الداخلية المختلفة.



