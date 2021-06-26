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مدرب بيراميدز يعلق على قوة الرجاء قبل مواجهة الحسم بالكونفيدرالية

السبت 26/يونيو/2021 - 04:40 م
أروابارينا
أروابارينا
محمد زويد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن فريقه تحضر بشكل جيد للغاية لمواجهة الرجاء المغربي التي تقام في التاسعة من مساء الأحد بملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيدا بالحالة المعنوية العالية للاعبي فريقه وكذلك الحالة البدنية والفنية، وجاهزية جميع العناصر المختارة لخوض تلك المواجهة الهامة التي تحسم أحد طرفي نهائي البطولة يوم ١٠ يوليو المقبل في بنين.

أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة في كازبلانكا، أن الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين على الرغم من نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي جرت بالقاهرة قبل أسبوع، خاصة وأن الفريق قدم مستوى جيد إلى حد كبير على الرغم من الغيابات التي يعاني منها وعدم خوضه لمباريات لفترة طويلة، وإصابات مجموعة من اللاعبين بفيروس كورونا بعد رحلة نيجيريا، واللاعبون لديهم الرغبة في الفوز والعودة ببطاقة التأهل للنهائي من المغرب.

المدرب شدد على أن فريق الرجاء قوي للغاية يقدم مسيرة طيبة سواء محليا أو قاريا، ولكن المواجهة أمامه غدا هي مواجهة داخل أرض الملعب والفريق الأفضل فنيا وبدنيا سيكون الفوز والتأهل من نصيبه، موضحا أن بيراميدز يفتقد بعض العناصر بسبب الإصابات في ظل توالي المباريات المحلية والقارية في الأشهر الماضية، ويتم تأهيلهم الآن ويثق كثيرا في المجموعة المختارة للقاء وقدرتها على الفوز والتأهل.

المدير الفني أشار إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي لا تخدم أي فريق بالتأهل والرجاء وبيراميدز لديهما الرغبة في الفوز والتسجيل والوصول للنهائي، متوقعا مواجهة قوية بين فريقين كبيرين، وموضحا أن غياب الجمهور طبيعي في ظل انتشار فيروس كورونا ولكن اللاعبون تعودوا على ذلك ويتعاملون مع الأمور بصورة طبيعية.

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