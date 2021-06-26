Advertisements
ناشئات الفراعنة ملكات أفريقيا للتنس
السبت 26/يونيو/2021 - 04:43 م
الفجر الرياضي
Advertisements
نجحت ناشئات منتخب مصر للتنس مرحلة 14 عاما فى التتويج بلقب البطولة الافريقية المقامة حاليا بنادى السليمانية والمؤهلة الى بطولة كأس العالم المقرر اقامتها فى التشيك شهر أغسطس المقبل.
ونجحت بنات الفراعنة الصغار فى التفوق على الفريق المغربى بالمباراة النهائية بنتيجة 2/ صفر.
فيما حاءت ناشئات مصر مرحلة 16 عاما فى المركز الثانى بالبطولة ذاتها وذلك بعد اصابة اللاعبة جيرمى شريف وعدم قدرتها على استكمال المباراة
ومن جهته اكد نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد سامى ان التنس المصرى يسير على الطريق الصحيح كما هو مخطط له من قبل مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى
قال وليد سامى انه اللاعبات المصريات قدمن اداءا مميزا للغاية واستطعن الفوز فى كل المباريات.
اضاف قائلا ان لاعبات مصر كن على قدر المسئولية بالفعل واثبتن كفاءة عالية فى التعامل مع كافة المواقف الصعبة خلال النهائى.
ومن جانبه اثنى مدير نادى السليمانية رامى شحاته على النتائج المبهرة التى حققها ناشئو مصر فى البطولة الإفريقية والتى تحققت نتيجة لمجهودات من جميع جهات منظومة التنس فى مصر مجلس الادارة واللاعبين واللاعبات والمدربين والاندية واولياء الامور .
Advertisements