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ناشئات الفراعنة ملكات أفريقيا للتنس

السبت 26/يونيو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجحت ناشئات منتخب مصر للتنس مرحلة 14 عاما فى التتويج بلقب البطولة الافريقية المقامة حاليا بنادى السليمانية والمؤهلة الى بطولة كأس العالم المقرر اقامتها فى التشيك شهر أغسطس المقبل.
ونجحت بنات الفراعنة الصغار فى التفوق على الفريق المغربى بالمباراة النهائية بنتيجة 2/ صفر.
فيما حاءت ناشئات مصر مرحلة 16 عاما فى المركز الثانى بالبطولة ذاتها وذلك بعد اصابة اللاعبة جيرمى شريف وعدم قدرتها على استكمال المباراة
ومن جهته اكد نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد سامى ان التنس المصرى يسير على الطريق الصحيح كما هو مخطط له من قبل مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى
قال وليد سامى انه اللاعبات المصريات قدمن اداءا مميزا للغاية واستطعن الفوز فى كل المباريات.
اضاف قائلا ان لاعبات مصر كن على قدر المسئولية بالفعل واثبتن كفاءة عالية فى التعامل مع كافة المواقف الصعبة خلال النهائى.
ومن جانبه اثنى مدير نادى السليمانية رامى شحاته على النتائج المبهرة التى حققها ناشئو مصر فى البطولة الإفريقية والتى تحققت نتيجة لمجهودات من جميع جهات منظومة التنس فى مصر مجلس الادارة واللاعبين واللاعبات والمدربين والاندية واولياء الامور .

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