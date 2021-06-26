ناشئات الفراعنة ملكات أفريقيا للتنس

فيما حاءت ناشئات مصر مرحلة 16 عاما فى المركز الثانى بالبطولة ذاتها وذلك بعد اصابة اللاعبة جيرمى شريف وعدم قدرتها على استكمال المباراة

فيما حاءت ناشئات مصر مرحلة 16 عاما فى المركز الثانى بالبطولة ذاتها وذلك بعد اصابة اللاعبة جيرمى شريف وعدم قدرتها على استكمال المباراة