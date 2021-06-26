وزير الأوقاف: الابتهال الديني المنضبط أحد أهم وسائل الدعوة إلى الله

كرَّم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتسابقين الفائزين في مسابقات "المجددون" ، "الخطيب المتميز" ، "المواهب من القراء والمبتهلين" اليوم السبت بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر ، بحضور أ عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر ، وعدد من أئمة وقيادات وزارة الأوقاف وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



