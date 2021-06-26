Advertisements

البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية

السبت 26/يونيو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت وبرفقته وفد كنسي، متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة. وكان في استقبال قداسته والوفد المرافق، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء مجدي دويدار مدير المتحف، وعددٌ من القيادات الحاليين والسابقين، وبعضٌ من المحاربين القدامى.

وتفقد قداسة البابا أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات وعددًا من الطائرات ذات الطُرُز المختلفة وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التي حصلوا عليها.
 
كما يتضمن المتحف، قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءًا من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشاهد قداسته عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية.
وألقى اللواء نبيل عزت، وهو قدامى المحاربين، كلمةً شكر خلالها قداسة البابا على هذه الزيارة، مشيدًا بالدور العظيم الذي قدمه جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الوطن.

ومن جهته عبر قداسة البابا في كلمته عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما رآه أثناء جولته بالمتحف، وشكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال. وتناول ثلاثة أبعاد يرى أن المتحف يقدمها لزائريه، وهي:
١. البعد الوطني: إذ يبرز المتحف رجال الوطن والشهداء.
٢. البعد التربوي: حيث أن زيارة المتحف تترك أثرًا في نفوس الزائرين، ولا سيما النشء والأطفال. مشيرًا إلى أن المتحف يعطي الطفل فرصة للتحليق بخياله، كما ينطلق الطيار بطيارته.

٣. البعد العلمي: حيث أن تجسيد العلم من خلال المتحف شيء له قيمة هامة.
واختتم بتوجيه التحية لكل رجال القوات الجوية، داعيًا الأطفال والشباب لزيارة المتحف.

أخبار تهمك

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى