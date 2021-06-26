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الليلة.. الساحر عزام يتحدى نيللي كريم ويقرأ أفكارها في "واحد من الناس"

السبت 26/يونيو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يواصل برنامج «واحد من الناس» لقاءه مع الفنانة نيللي كريم ، حيث يقدم الإعلامى دكتور عمرو الليثى الليلة في الجزء الثانى على شاشة الحياة مفاجأة بحضور الساحر عزام والذي يقرأ أفكار نيللي كريم ويواجهها بأشياء لم تتوقعها وأسرار لم تعلن عنها وسط حالة من الدهشة والذهول للنجمة نيللي كريم .

كما تتحدث عن أسرار حياتها المهنية ونشأتها ، وأحدث مشاريعها السينمائية .

ويذاع برنامج واحد من الناس الليلة الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.

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