موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (5000) طن بضائع و(436) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(268) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع و(168) شاحنة بضائع .



