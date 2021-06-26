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موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة
السبت 26/يونيو/2021 - 04:43 م
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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (5000) طن بضائع و(436) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(268) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع و(168) شاحنة بضائع .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى امل، محبة، الحرية 2 ، بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.
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