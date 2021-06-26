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مدرب الرجاء يتحدث عن مواجهة بيراميدز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

السبت 26/يونيو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال لسعد الشابي المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي إن فريقه استعد جيدا لمواجهة بيراميدز، وركز مع لاعبيه على الناحية الذهنية والفنية، والتقدير كان جيدا للغاية بالنسبة للمباراة وأهميتها كونها أمام فريق قوي وصل في النسخة السابقة للدور النهائي، ويمتلك مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

قال المدرب في المؤتمر الصحفي إن عودة عبد الإله الحفيظي للمشاركة في المباريات غير واضحة حتى الآن وسيتم حسمها في الساعات المقبلة في ظل معاناته من إصابة مؤخرا، مشيرا إلى أنه يركز تماما على اللقاء وطالب لاعبيه بعدم الغرور والتوازن بين الدفاع والهجوم، وسعيد بعدم تلقي أي أهداف في الذهاب بالقاهرة، مشددا على أن فريقه يأمل كذلك في عدم استقبال أهداف بمباراة الغد ويتمنى أن يصل للنهائي.

المدرب أكد أن سوء التفاهم الذي حدث عقب مباراة الذهاب بعدم المصافحة مع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، انتهت تماما وكان هناك حوار ودي بينهما قبل مغادرة ناديه لملعب الدفاع الجوي، وتم توضيح الأمور مشيرا إلى أن العلاقة بين الأندية العربية على خير ما يرام ويتمنى أن تستمر كذلك مستقبلا.

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