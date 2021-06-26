اعترافات ديلر المنيب لاتجاره في مخدر الحشيش: مكسبها سريع

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بالمنيب، وضبط بحوزته على ٦ قطع من الحشيش ومبلغ مالي



وقال في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري الحشيش من أحد التجار، لبيعها لزبائنه في المنطقة، ولجأ لتجارة المخدرات لاحتياجه للأموال، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بالمنيب، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته ٦ قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



