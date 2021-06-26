اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم فعاليات رياضية متنوعة احتفالا بثورة 30 يونيه

ينظم السبت المقبل، الاتحاد الرياضى المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، يوما رياضيا للاعبين من ذوي الهمم، بحديقة الدراجات بمدينة المستقبل، إحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة.





وقالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن اليوم الرياضي يأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الاتحاد وإدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة برئاسة اللواء حسام نجيده،

ويشهد عروضا استعراضية للاعبي ولاعبات الاتحاد في رياضات الكاراتية "عرض الكاتا" والتايكوندو "عرض البومذا" إلى جانب سباقات الجرى والدراجات، لإلقاء الضوء على مهارات وقدرات اللاعبين في تلك الرياضات".





وتابعت مبدى: "الهيئات التابعة للاتحاد والمشاركة فى اليوم الرياضي هي النادي الأهلي، نادي النصر، نادي حدائق الأهرام ونادي بهتيم، مركز شباب التجمع الأول، مركز شباب الجزيرة، جمعية أصدقاء الغد المشرق".





وأتمت: "الاتحاد يعمل على إحياء ذكرى ثورة 30 يونيه، إنطلاقا من دوره الوطني ورغبة مجلس الإدارة، في غرس قيم الانتماء والولاء لدي أبطالنا من اللاعبين واللاعبات، علاوة على التوعية بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات".



