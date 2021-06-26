Advertisements

اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم فعاليات رياضية متنوعة احتفالا بثورة 30 يونيه

السبت 26/يونيو/2021 - 04:54 م
الاعاقات الذهنية
الاعاقات الذهنية
الفجر الرياضي
Advertisements
ينظم السبت المقبل، الاتحاد الرياضى المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى، يوما رياضيا للاعبين من ذوي الهمم،  بحديقة الدراجات بمدينة المستقبل، إحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة.

وقالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن اليوم الرياضي يأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الاتحاد وإدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة برئاسة اللواء حسام نجيده،
ويشهد عروضا استعراضية للاعبي ولاعبات الاتحاد في رياضات الكاراتية "عرض الكاتا" والتايكوندو "عرض البومذا" إلى جانب سباقات الجرى والدراجات، لإلقاء الضوء على مهارات وقدرات اللاعبين في تلك الرياضات".

 وتابعت مبدى: "الهيئات التابعة للاتحاد والمشاركة فى اليوم الرياضي هي النادي الأهلي، نادي النصر، نادي حدائق الأهرام ونادي بهتيم، مركز شباب التجمع الأول، مركز شباب الجزيرة، جمعية أصدقاء الغد المشرق".

وأتمت: "الاتحاد يعمل على إحياء ذكرى ثورة 30 يونيه، إنطلاقا من دوره الوطني ورغبة مجلس الإدارة، في غرس قيم الانتماء والولاء لدي أبطالنا من اللاعبين واللاعبات، علاوة على التوعية بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات".

أخبار تهمك

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى