Advertisements

هبوط يضرب بتكوين لتصل إلى 32094 دولارا

السبت 26/يونيو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
Advertisements
انخفضت عملة بتكوين الرقمية 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار اليوم الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ونزلت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل الماضي.

وانخفضت عملة إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بتكوين الاقتصاد المصري اخبار مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عملة "البيتكوين" تسجل أكبر انخفاض لها خلال 7 سنوات

البيتكوين تصل إلى مستوى مرتفع اليوم الجمعة

تراجع سعر البيتكوين 20% خلال تعاملات اليوم الجمعة

البتكوين تهبط 12% اليوم الخميس

هبوط حاد.. "بتكوين" دون مستوى 11 ألف دولار

هبوط جماعي للعملات الرقمية "بتكوين و الريبل و إثريوم"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى