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نانسي طمان تحصد برونزية بطولة كأس العالم فى قطر
السبت 26/يونيو/2021 - 04:57 م
الفجر الرياضي
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توجت نانسي طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني ببرونزية بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة حاليا فى دولة قطر
وكان قد تأهل كلا من عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم وعلى زهران ونانسي طمان ، لاعبي المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأهل عمر العربي على جهاز العقلة، فيما تأهلت زينة إبراهيم على جهاز عارضة التوازن، أما جنا هاني فتأهلت في منافسات الأرضي. وعلى زهران على جهاز الحلق
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز، أن ما تحقق في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر إنجاز بكل المقاييس.
وأضاف أن تأهل 5 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم، هو نجاح يستحق الإشادة والبداية كانت بتتويج نانسي بالميدالية البرونزية
وأشار أمين ان بعثة منتخب مصر للجمباز الفني تقدم مستويات رائعة فى ظل منافسة كبيرة مع ابطال العالم المتواجدين بالعاصمة القطرية الدوحة
ويترأس الدكتور ابهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز ال
بعثة التي تضم ، اللاعبات نانسي طمان وزينة ابراهيم وجنا هاني، واللاعبين عمر العربي وعلي زهران ومحمد عاشور، والمدير الفني للرجال جمال مطر، وللآنسات أشرف الشافعي، بالإضافة إلى الحكام رضوى جوهر وهشام عبد الحميد.
ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة التي يشارك فيها 24 دولة، لحجز 6 مقاعد للأولمبياد، تراكمي من خلال المشاركة فى 8 كؤوس للعالم 2019 - 2020 2021.
واقيمت مرحلة التأهيل في البطولة يومي 23 و 24 يونيو، ويشهد اليوم وغدا 25، 26 يونيو المرحلة النهائية للبطولة.
وتتجه الانظار إلى باقي اللاعبين المتاهلين الى النهائيات لزيادة رصيد منصر من الميداليات
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