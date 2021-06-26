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تقرير يكشف زيادة حد الفقر داخل تركيا بسبب انهيار الاقتصاد

السبت 26/يونيو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
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 قال اتحاد الأعمال العام في تركيا إن حد الفقر في تركيا زاد بمقدار 738 ليرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

وبحسب تقرير اتحاد الأعمال العام المتحد، ارتفع حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 3 آلاف و 468 ليرة وخط الفقر إلى 11 ألف و 925 ليرة.

 

حددت وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام، حد الجوع بناءً على كمية الطعام التي يجب أن تستهلكها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي.


 
 

وأضاف التقرير أنه في حين انخفض حد الجوع بمقدار 4 ليرات في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، فإن المصروفات التي يجب تخصيصها لاحتياجات أخرى غير الغذاء زادت بمقدار 93 ليرة وزاد خط الفقر بمقدار 62 ليرة.


 
 

ويتابع التقرير: “في النصف الأول من العام الجاري، ارتفع حد الجوع بمقدار 322 ليرة، وزاد الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية بمقدار 443 ليرة. أصبح خط الفقر.. 11 ألف و 925 ليرة بزيادة إجمالية قدرها 738 ليرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو”.


 
 

وخط الفقر هو المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تدفعه من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية دون الشعور بالحرمان بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية.

 

وأشار التقرير إلى أن المبلغ الذي يجب دفعه عن شهر مقابل سلة مواد غذائية تحتاجها أسرة مكونة من أربعة أفراد للحصول على نظام غذائي متوازن وصحي يبلغ 3الاف و468 ليرة في يونيو.

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