الليلة نصف النهائى لبطولة CIB بتنظيم أندية وادي دجلة

اليوم السبت خامس أيام بطولة CIB Finals (بطولة السلسلة الختامية ٢٠٢١) للاسكواش لمنافسات نصف النهائى، تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بتنظيم أندية وادي دجلة، بمجموع جوائز 185,000 دولار للسيدات و185,000 للرجال. وغدا الأحد هو نهائي البطولة.





الليلة في نصف النهائى السيدات ستواجة اللاعبة المصرية نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة المصنفة الثانية عالميا، اللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفه الثامنة على مستوى العالم. وستواجه اللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالميًا، اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة على العالم.





و في منافسات الرجال بنصف النهائى يواجه اللاعب المصرى مصطفي عسل المصنف الثاني عشر على العالم، اللاعب المصرى طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا. وفي اخر مباراة في النصف نهائي سيواجة اللاعب النيوزيلاندى بول كول المصنف الرابع عالميًا ، اللاعب المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميًا.