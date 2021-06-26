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موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز

السبت 26/يونيو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، مواجهة مكررة أمام مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، بعد فوز الأبيض في مواجهة الكأس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري  المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم 27 من شهر يونيو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس عند تمام الساعة السابعة من مساء يوم 27 يونيو الجاري.

ويتصدر الزمالك جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 58 نفطة من 26 جولة خاضها الفارس الأبيض بالمسابقة المحلية هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض حقق الفوز في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز،  أمام أسوان بثلاثية نظيفة ليثبت الأبيض قدمه على صدارة الدوري المحلي.

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