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برايثوايت يحسم موقفه مع برشلونة
السبت 26/يونيو/2021 - 05:00 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الدنماركي مارتين برايثوايت نجم برشلونة الإسباني حسم موقفه من الرحيل النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع زعم بعض التقارير الصحفية عن رغبة البرسا في بيعه.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برايثويت يحظى باهتمام وستهام يونايتد الإنجليزي لكن النجم الدنماركي قرر القتال من أجل الحصول على مكان في تشكيلة برشلونة.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وقع بالفعل مع اثنين من المهاجمين من أجل الاستعداد للموسم المقبل من مستوى ومكانة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برايثوايت يمتلك عقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2024 ويشعر النجم الدنماركي بالقوة للاستمرار ويعتقد أنه يمكنه المساهمة بأشياء مهمة في هجوم برشلونة.
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