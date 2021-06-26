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وكيل تعليم الفيوم "للفجر": 6 خزائن لتحصيل رسوم التظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم منعا للتزاحم

السبت 26/يونيو/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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قال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، أنه لأول مرة فى تظلمات الشهادة الأعداية بالمحافظة 6 خزن مالية.

وأكد فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" انه نظرا لأقبال عدد كبير من الطلبة والطالبات على تقدم تظلمات للشهادة الأعدادية بالمحافظة، لأعادة تصحيح أوراقهم من قبل لجنة تلقى التظلمات فقد تم تفعيل 6 خزائن مالية لتحصيل رسوم التظلمات من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن كانت خزنة واحد فى تظلمات العام الماضى، وذلك لتخفيف الزحام والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وحرارة الجو.

وذلك حرصًا على تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء سير التظلمات، وحفاظا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز منعًا للتزاحم.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 20 جنيها لكل مادة بمقر كل لجنة تلقى التظلمات، على أن يتم فحص التظلمات والبت في عما إذا كان الطالب له درجات من عدمه.


وأضاف أنه تقدم3 إلااف طالب وطالبة، بتظلمات فى الشهادة الأعدادية بالفيوم خلال ثلاثة أيام فقط، مشيرا الى أن لجنة تلقى التظلمات تعمل فى سهولة ويسر على الطلبة وأولياء الأمورمع مرعاه التباعد الأجتماعى خوفا من عدوى كورونا.

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية من درجات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 20212020م بدء من يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م حتى يوم الأثنين الموافق 12 يوليو 2021م.

يتم التقدم بطلب التظلم بمدرسة صلاح البشيهي الابتدائية بجوار مجلس مدينة الفيوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، علي أن يراعي الآتي:

(1) تقدم طلبات التظلم من أولياء الأمور (الأب أو الأم ) مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر + رقم جلوس الطالب.

(2) يتم سداد الرسوم المقررة ٢٠ جنيها لكل مادة بنفس المدرسة ( مدرسة صلاح البشيهي الإبتدائية).
وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أمس الاثنين الماضى، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفًا و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.

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