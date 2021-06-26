نشرة حوادث "الفجر ".. عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار



تسلمت نيابة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و16 آخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة حيث كانت هناك 4 حفر، وأن لديه مخزن للتهريب، حيث أخفى فيه المتهم الرئيسي وهو علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب.









نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة لمزيد من التفاصيل " اضغط هنا نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة







كشفت جهات التحقيق عن مفاجآت جديدة فى واقعة ضبط البرلماني السابق السابق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" و16 متهمًا آخرين، لقيامهم بالتنقيب والاتجار في الآثار وبحوزتهم 201 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.



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ملابسات غرق طالب جامعي حال إنقاذه شقيقته بمنشأة القناطر.. والتحريات "عريس جديد"

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات غرق طالب جامعي أثناء محاولته إنقاذ شقيقته من الغرق بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر، إذ تبين أنه متزوج منذ 3 شهور فقط. " لمزيد من التفاصيل " اضغط هنا ملابسات غرق طالب جامعي حال إنقاذه شقيقته بمنشأة القناطر.. والتحريات "عريس جديد"كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات غرق طالب جامعي أثناء محاولته إنقاذ شقيقته من الغرق بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر، إذ تبين أنه متزوج منذ 3 شهور فقط.



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عاجل.. تأجيل محاكمة محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر لـ27 يوليو " لمزيد من التفاصيل" اضغط هنا عاجل.. تأجيل محاكمة محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر لـ27 يوليو







قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" لجلسة 27 يوليو المقبل للاطلاع.







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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار