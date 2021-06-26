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محافظ مطروح يكرم وزيرة التضامن تقديرا لدورها الإجتماعى ويهديها درع محافظة مطروح

السبت 26/يونيو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، تقديرا لدورها الرائد فى انشاء الوزارة ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لخدمة ابناء المحافظة ويقدم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وكذلك دور الوزيرة الرائد فى العمل الاجتماعىُ والمشروعات التنموية على ارض مطروح.

وأهدى المحافظ الوزيرة درع المحافظة تقديرًا لها.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،و اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلي (27) مركز علاجي في "17" محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022 2025 - والتي وافق السيد رئيس الجمهورية "مبدئيًا" علي رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقًا للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية)، وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سرير) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد وكذلك افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن فى محافظة الشرقية نهاية العام الجارىً، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سرير) و(4) عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.

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