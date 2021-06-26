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السعيد: نسعي لتحقيق حلم التتويج بالكونفدرالية

السبت 26/يونيو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الرجاء المغربي التي تقام في التاسعة من مساء الأحد بملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أنه متفائل للغاية بعبور الفريق المغربي وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي خاصة في ظل الروح المعنوية الهائلة التي يتمتع بها اللاعبون قبل تلك المواجهة الهامة.

وقال السعيد في المؤتمر الصحفي على أن بيراميدز يسعى لأن يحقق حلم التتويج باللقب بعدما وصل للنهائي في النسخة الأخيرة وكان قريبا من البطولة القارية، واللاعبون تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الحلم الغالي، مشددا على أن نتيجة التعادل السلبي في الذهاب بالقاهرة لا يخدم أي من الفريقين في الإياب وتبقى الفرص قائمة لكل منهما ويتوقف التأهل في النهاية على اللاعبين ومجهودهم داخل الملعب والأفضل بدنيًا وفنيا سيفوز ويصل إلى النهائي ويحقق هدفه. 

السعيد قال إنه معتاد على اللعب بجماهير طوال مسيرته لأن الجمهور يؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب ويدفعهم لبذل أقصى جهد لديهم، وغيابهم يؤثر بالسلب عليهم، ولكن مع الوضع الحالي وإجراءات فيروس كورونا وغياب الجمهور يجب التعامل مع الموقف بصورة عادية، مشددا على أن جمهور الرجاء كبير للغاية وغيابه عن المواجهة في صالح بيراميدز، والكرة الآن بين اللاعبين والأفضل سيحقق حلم التأهل للنهائي.

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