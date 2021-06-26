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بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات

السبت 26/يونيو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أن العمل فى تطوير ورفع كفاءة شارع الشاحنات بحى الضواحى قد وصل لمراحل متقدمة، حيث تم بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء بشارع الشاحنات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية بطول الشارع، وذلك في اطار خطة التطوير الشاملة التى تشهدها المحافظة، حيث يعد طريق الشاحنات إحدي طرق حي الضواحي والذي وصله قطار التطوير للمرة الاولي حاليا منذ عدة سنوات لما يمثل من أهمية كبري لمرورة بمدخل محور ٣٠ يونيو، ولمواكبة المشروعات القومية الجديدة بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع الشاحنات سيشمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والاذدحام، وذلك فى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، حيث قامت المحافظة برفع كفاءة العديد من الشوارع بالتوازى فى مختلف مناطق حى الضواحى للمرة الأولى من نوعها، وذلك لمواكبة قطار التنمية الذى يسير بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات.

يذكر أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير فى اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات
بدء أعمال تركيب الأنترلوك بالأرصفة والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع الشاحنات

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