خالد الجندي: كثيرون من الناس يعبدون الشيطان بهذه الطريقة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه توقع من قبل أن تتساقط أوثان البشرية الواحد تلو الاخر، لافتًا إلى أن الأوثان البشرية هم الأشخاص الذين قدسوا بغير حق، مشددًا على أنه لا قداسة لأحد سوء لله سبحانه وتعالى، كما أنه لا توجد عصمة لغير الأنبياء.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن القرآن الكريم دستور حياتنا حذرتنا من اتخاذ بعضنا بعض أربابًا من دون الله، وهذا يكون عندما نقدس الأشخاص ونفترض أن الحق معهم أينما تحدثوا وداروا، وهذا أمر مرفوض في الإسلام.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ"، مشددًا على أن 50% من الناس يعبدون الشيطان بطاعتهم له، معقبًا: "مفيش حد بيعبد الشيطان بأنه يقف يصلي له ركعتين، ولكن عبادة الشيطان تكون بطاعته والانقياد خلفه دون تفكير وتدبر وتأمل".

