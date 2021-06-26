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بشرى سارة لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في اليورو

السبت 26/يونيو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
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بدأ المنتخب الألماني لكرة القدم استعداداته الأخيرة لمباراته المنتظرة أمام نظيره الإنجليزي في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تقام على ملعب ويمبلي، في ظل غياب لاعب واحد هو لوكاس كولسترمان.

وتلقى المنتخب الألماني دفعة كبرى، حيث كان توماس مولر قادرا على خوض المران كاملا اليوم السبت بدون أي مشاكل، بعدما أجبرته إصابة في الركبة على المشاركة كبديل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المنتخب المجري التي أقيمت الأربعاء الماضي.

ويغيب كولسترمان عن التدريبات، بسبب تمزق في ألياف العضلات.

وألقى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني محاضرة طويلة للاعبيه، حيث سيحتاج الفريق لتطور كبير بعد التعادل 2/2 أمام المنتخب المجري وإظهار نفسه مثلما فعل خلال المباراة التي فاز فيها على المنتخب البرتغالي 4-2 قبل أسبوع، إذا أراد أن يحصل على فرصة للتأهل.

وقال لوف عقب مباراة المجر: "مستوى أدائنا في دور المجموعات كان جيدا في بعض الأوقات وتراجع في أوقات أخرى، لكننا نعلم إذا لعبنا بالطريقة التي نعرفها سنكون أقوياء. إذا لم نطبق بعض الأشياء، سيكون لدينا بعض الصعوبات".

وأضاف: "ستكون مباراة مختلفة للغاية، وستناسبنا بكل تأكيد. ستكون مباراة مفتوحة، أكثر مما كانت عليه مباراة المجر".

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