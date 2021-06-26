رئيس هيئة النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق العاجل بشأن عقار العطارين المنهار بالإسكندرية





أمر المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق فوري، بشأن انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، أمس.





كما أمر بإحالة الواقعة لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من عدمه كان من شأنها وقوع الحادث، وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات، وكانت إدارة الإعلام بهيئة النيابة الإدارية، قد رصدت ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، وعرضت الأمر علي رئيس الهيئة.





صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.