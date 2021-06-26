Advertisements

تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار جامعة أسوان بالامتناع عن مناقشة رسالة دكتوراه إلي ٢٤ يوليو

السبت 26/يونيو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements


قررت الدائرة الخامسة أفراد بمحكمة القضاء الاداري بأسوان تأجيل نظر أولى جلسات الشق العاجل في الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وكيلا عن الباحثة فاطمة علي محمد ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسوان وعميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة أسوان بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تشكيل لجنة الحكم والمناقشة وتحديد موعد لانعقادها للحكم على الرسالة، لجلسة ٢٤ يوليو لرد الجامعة

وذكرت الدعوى رقم ٣٧٩٧ لسنة ٨ ق قضاء إداري أسوان أن المدعية فاطمة علي محمد باحثة دكتوراه في معهد الدراسات الافريقية بجامعة أسوان وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في شهر أغسطس ٢٠١٨ بعنوان 《 المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب افريقيا منذ عام ١٩٩٣ ودراسة لبعض الحالات 》، وأنها اجتازت تمهيدي الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا واكتسبت مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو النيل منه طبقا للمادة ١٧٤ قانون تنظيم الجامعات، وأنها انتهت من اعداد وانجاز الرسالة واستوفت كافة الشرائط القانونية وقامت الباحثة بنشر نقطة البحث الخاص بالرسالة في مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان وصدر خطاب من الجامعة بقبول النشر ضمن العدد رقم (١) شهر يونيو لسنة ٢٠٢٠ في المجلة المذكورة، وأصبحت الرسالة صالحة للمناقشة والحكم عليها.
وتابعت الدعوى أن الباحثة فوجئت بالتعنت معها وتعطيل اجراءات مناقشة الرسالة وتجميدها دون مبرر أو سند قانوني، الأمر الذي اضطرها إلى إرسال عدة برقيات رسمية لرئيس جامعة أسوان وعميد المعهد والمختصين بالرسالة تتظلم فيها من هذا التعطيل وطالبت في البرقيات باتخاذ الاجراءات القانونية نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه خاصتها خلال ١٥ يوم من تاريخ استلامهم البرقيات وإلا يعتبر امتناعهم بعدانقضاء المهلة المذكورة قرار سلبي يحق لها الطعن عليه أمام القضاء.
وكشفت الدعوى عن قيام ادارة المعهد بمنح رسائل دكتوراه بأعداد كبيرة للباحثين الكويتيين حتى وصل الأمر إلى مناقشة ومنح أكثر من ١٩ كويتي درجة الدكتوراه خلال يومين فقط وهو ما يشير إلى وجود شبهة فساد في بيع الدرجات العلمية للوافدين.
واختتمت المدعية دعواها بطعنها على القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو استكمال اجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه تأسيسا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأن جامعة أسوان قد تنكبت وجه المصلحة العامة وتعمد المدعي عليهم حرمان المدعية من حقها الدستوري في استكمال بحثها العلمي ومسيرتها التعليمية.

أخبار تهمك

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة «أون تايم سبورت»

منذ 35 دقيقة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

منذ 40 دقيقة

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

برايثوايت يحسم موقفه مع برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

04:09 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى