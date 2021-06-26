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الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

السبت 26/يونيو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شرطه من أجل تمثيل منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

الشناوي يشترط ترحيل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

واشترط محمد الشناوي قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشاركته في أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب المصري الأولمبي بتعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 48 ساعة.

ويرغب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حال تأهل الأحمر والمقرر إقامته يوم 26 يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي حارس الأهلي يتواجد في القائمة التي حددها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب بشأن اللاعبين الكبار الذين سيضم ثلاثة منهم للمنتخب الأولمبي

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