المنتخب الأولمبي الفلسطيني يصل القاهرة لخوض المعسكر الخارجي استعدادا للتصفيات الآسيوية المقبلة

وصلت بعثة الفدائي الأولمبي إلي العاصمة المصرية القاهرة لخوض المعسكر التدريبي الخارجي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب ومساعده الكابتن هاني المصدر والمقرر أن ينتهي في الثالث من يوليو المقبل.

وتضم بعثة المنتخب أكثر من 35 لاعباً من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب للوقوف على القائمة النهائية للفدائي الأولمبي لخوض غمار التصفيات الآسيوية.

ويستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، حيث تقام تصفيات البطولة خلال الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بنظام التجمع.

وتوجهت بعثة منتخبنا الاولمبي يوم الثلاثاء عبر معبر رفح بالتزامن مع زملائهم في المحافظات الشمالية، إلي مقر الإقامة في أحد المراكز الرياضية التابعة للشركة المصرية النمساوية * نوفافيرا* تتويجاً للبروتوكول الرياضي الذي تم توقيعه مؤخراً بين رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لاستضافة الفدائي الأولمبي.

استقبال حافل

وحظيت بعثة الفدائي الأولمبي باستقبال حافل في ظل الاهتمام الكبير من قبل رئيس الاتحاد جبريل الرجوب ونائبه إبراهيم أبو سليم لتوفير الإمكانيات أمام الجهاز الفني واللاعبين من أجل الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة وتذليل كافة العقبات لوصول البعثة إلي القاهرة.

التجمع الأكبر

ويميز تجمع المنتخب الأولمبي مشاركة أكبر عدد من اللاعبين على مستوى الوطن ، من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع اللاعببن للانضمام إلى القائمة النهائية للفدائي وحرص الجهاز الفني للوقوف عند مستويات اللاعببن قبل اختبار العناصر التي ستخوض التصفيات الآسيوية.

وقال سامي ابو الحصين مساعد الأمين العام لاتحاد الكرة إن تجمع الفدائي الأولمبي جاء بتوجيهات من رئيس اتحاد الكرة جبريل الرجوب والتأكيد على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين خلال المعسكر الخارجي.

وشكر أبو الحصين الفريق جبريل الرجوب ونائبه إبراهيم أبو سليم على توفير كافة الإمكانيات من أجل إقامة المعسكر الخارجي للفدائي الأولمبي.

وأكد أبو الحصين أن المعسكر التدريبي سيتخلله إقامة بعض المباريات الودية مع عدد من الأندية المصرية.

وتضم البعثة 38 لاعباً وهم ( وسام سلامة، حامد حمدان، بدر موسي، أحمد الغزالي، موسي حرارة، أحمد أبو حسنين، محمد الترامسي، أحمد أبو عبيد، عبد الرحمن الحميدي، ربحي اشتيوي، أنس الشخريت، إبراهيم أبو عمير، أحمد كلاب، داوود عراقي، إبراهيم داوود، علي أبو علفة، خالد عكاشة، مالك أبو دية، عبد الحميد حماد، مالك عبد الكريم، جمال حمد، زيد قنبر، عميد صوافطة، محمد ديرية، أنس أبو عودة،محمد عويسات، وليد قنبر، خيري عابدين، أحمد الطويل، بشار شوبكي، أمير قطاوي، محمد أبو نيل، محمد عزت، علي وريدات، وجدي نزيه، فادي قطميش، مهند أبو شرخ).