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أمازون تستحوذ على خدمة التراسل "Wickr"

السبت 26/يونيو/2021 - 05:32 م
أمازون - صورة أرشيفية
أمازون - صورة أرشيفية
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كشفت شركة أمازون عن صفقة استحواذ جديد، حيث أعلنت الشركة عن شرائها لشركة Wickr المطورة لخدمة التراسل الأمنة، لتنضم بذلك إلى عمالقة التقنية الذين يستهدفون قطاع التراسل بتطبيقات وخدمات مختلفة.

كما قامت Wickr بتطوير تقنية تراسل مشفرة من النهاية للنهاية، وتعد أحد أكثر خدمات المراسلة أمانًا في الوقت الحالي، وسبق لعدد من المؤسسات الحكومية والجهات الموثوقة الاستعانة بها لاسيما الأحزاب الأمريكية الكبرى أثناء الانتخابات، بجانب الجيش الأمريكي، وحرس الحدود الأمريكي، وغيرهم.

وترى أمازون في الاستحواذ الجديد فرصة لتدعيم خدماتها السحابية AWS من خلال توفير خدمات مراسلة صوتية ومرئية وكتابية أمنة لعملائها من الشركات والمؤسسات الحكومية في مختلف أرجاء العالم.

وربما تجد أمازون نفسها لاحقًا في منافسة مع خدمات أخرى في السوق مثل زووم، أو حتى خدمات أكثر شعبية مثل تيليجرام وواتساب.

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