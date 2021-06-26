"التموين": صرف 3 آلاف طن من الزيت يوميا لأصحاب البطاقات

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم صرف نحو 98% من مقررات السلع التموينية لشهر يونيو حتى الآن.





وأفاد بيان صادر عن التموين، أن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من شركتي الجملة (العامة - المصرية)، يشير إلى أن نسب ضخ السلع التموينية بالنسبة للسلع الاستراتيجية بلغ 3 آلاف طن يوميا من الزيت، تتضمن مناصفة العبوات (زنة 800 ملل جرام)، والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيها والعبوة زنة "واحد" لتر والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيها، كما تم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر يوميا وحوالي 1000 طن أرز و 1000 طن مكرونة.





من جانبهما، أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) أن عمليات الجرد التي تتم بمخازنهما التي تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع، مشيرين إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وجه باستمرار عمليات صرف السلع التموينية عالية للجودة لبدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، وسيبدأ صرف استعاضات الشهر القادم غدا.



