كردي عراقي يوثق تجربته مع اللجوء في رواية مصورة بعنوان قلعة الحلم

وثق اللاجئ الكردي العراقي سارتيب نامق، رحلته من كردستان العراق إلى مركز إيواء اللاجئين المؤقت في مطار تمبلهوف في برلين، في رواية مصورة وأسماها "قلعة الحلم".





الشاب سارتيب يهدف من خلال كتابة "قلعة الحلم"، إيصال رسالة للشباب بأنه يمكن العمل مع أشخاص من دول وثقافات أخرى، ويضيف: "يهمني أن تصل هذه الفكرة للشباب في العراق الذين يشعرون بالإحباط بسبب الأوضاع السياسية ويفكرون في الهجرة. أريد أن أوضح لهم بأن الطريق ليس سهلا ولا يعني وصولك هنا نهاية المشوار، بل هناك الكثير من الصعاب، التي على المرء تخطيها، حتى ينتقل إلى ما يطمح له".









كان صمت سكان المخيم هو الذي أعطى سارتيب وأصدقائه فكرة عمل رواية مصورة، توثق رحلته من كردستان العرق إلى برلين و تحول مكان إقامته في مطار تمبلهوف إلى مدينة خيالية. ساعده في تحقيق هدفه فنانون ألمان، من بينهم الفنان الألماني ألكسندر كوخ من برنامج "الرعاة الجدد" الذي يدعم الأفكار والمشاريع غير المألوفة.





سارتيب نامق غادر وطنه الأصلي كردستان العراق منذ 4 أعوام، وحينما وصل إلى برلين قادماً من العراق في مارس 2016، كي يستقر في مركز إيواء اللاجئين المؤقت في مطار تمبلهوف في برلين مع 900 لاجئة ولاجىء آخرين، وجد ظروف الحياة مختلفة تماماً.





مشروع سارتيب نامق حصل على دعم المكتب الحكومي للشئون الخارجية بألمانيا، كما تم توزيع عشرات النسخ من الرواية إلى المكتبات والمدارس ومراكز اللجوء ومنظمات الشباب، حتى يصل مشروع سارتيب إلى الكثيرين.كما خصصت أرباح بيع الكتب المصورة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" التي تنقذ اللاجئين والمهاجرين العالقين في عرض البحر.





ويعيش اللاجئ الكردي العراقي، سارتيب نامق حاليا في العاصمة الألمانية برلين ويعمل في أحد المطاعم بها. إلى جانب هذا لا زال الشاب يطمح إلى تغيير واقعه إلى الأفضل كما حدث مع بطل روايته المصورة.



