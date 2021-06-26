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معلومات شيقة عن فرس النهر.. تعرفي عليها

السبت 26/يونيو/2021 - 05:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هل تعلم أنه. على خلاف الكائنات الأخرى، فإن حليب فرس النهر وردي اللون!

يوجد لدى أفراس النهر دفاع طبيعي ضد البكتيريا التي قد تنمو على البشرة، وكذلك لحماية أنفسها من أشعة الشمس فوق البنفسجية؛ فتُنتج نوعين من الأحماض على أجسامها، تشكّل هذه الأحماض عائقًا أمام البكتيريا؛ ما يمنعها من البقاء على جلد فرس النهر، كما أنها تعمل في ذات الوقت كواقي شمس ضد الأشعة الضارة.

والعلاقة بين هذه الأحماض وألوان الحليب هي لون هذين الحمضين، فأحدهما لونه أحمر كالدم، والآخر برتقالي. وغالبًا ما يحتوي حليب فرس النهر على الحمض الأحمر.

وكما هو معروف، إذا تم مزج اللونين الأبيض والأحمر، فستكون النتيجة لونًا ورديًا.

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