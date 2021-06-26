Advertisements

نيللي كريم تكشف عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها

السبت 26/يونيو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

قالت الفنانة نيللى كريم انها أصيبت بورم في الوجه و وكان لا بد من ان اقوم باجراء عمليةً  حتي اتخلص منه ولتخطي مرحلة الخطورة ، وستتم العملية عن طريق الاذن و اتخضيت من كلام الدكاترة قالوا لى انى هقعد في البيت سنة . 

و اضافت نيللى كريم خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد  من الناس المذاع على قناة الحياة ، انه لابد دائما ان نكون راضين بالقضاء و القدر لانه مهمة جدا وقت الشدة ، و الحمد لله عملت العملية في أمريكا و نجحت و اول ما فقت من البنج اتصلت بكل حبايبى و منهم كاملة ابو ذكرى قولتلها بحبك اوى .


أخبار تهمك

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

برايثوايت يحسم موقفه مع برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ ربع ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة «أون تايم سبورت»

منذ 36 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

04:09 م

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى