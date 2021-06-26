نيللي كريم تكشف عن تعرضها لمرض خطير كاد أن يشوه وجهها





قالت الفنانة نيللى كريم انها أصيبت بورم في الوجه و وكان لا بد من ان اقوم باجراء عمليةً حتي اتخلص منه ولتخطي مرحلة الخطورة ، وستتم العملية عن طريق الاذن و اتخضيت من كلام الدكاترة قالوا لى انى هقعد في البيت سنة .





و اضافت نيللى كريم خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ، انه لابد دائما ان نكون راضين بالقضاء و القدر لانه مهمة جدا وقت الشدة ، و الحمد لله عملت العملية في أمريكا و نجحت و اول ما فقت من البنج اتصلت بكل حبايبى و منهم كاملة ابو ذكرى قولتلها بحبك اوى .







