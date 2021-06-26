الشكوك تحوم حول مشاركة ثنائي إنجلترا ضد ألمانيا في اليورو

استمرت استعدادات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، لمواجهة نظيره الألماني في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" دون بن تشيلويل وماسون مونت.





وأنهى المنتخب الإنجليزي دور المجموعات متصدرا المجموعة الرابعة، ويلتقي مع المنتخب الألماني بقيادة يواخيم لوف على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء في ثمن النهائي.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة الثنائي تشيلويل ومونت في تلك المباراة، لخضوعهما للعزل حتى بعد غد الإثنين، لأنهما كانا على تواصل مع لاعب خط الوسط الاسكتلندي بيلي جيلمور، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.





وتظهر نتائج اختبارات ثنائي تشيلسي، اللذان غابا عن مباراة التشيك الثلاثاء الماضي، أنها سلبية، ولكنهما لم ينضما لتدريب جرى صباح اليوم السبت، بمشاركة 24 لاعبا.





وتدرب تشيلويل ومونت في ملعب مجاور، حيث يواصلان خوض تدريبات منفردة.





وتدرب هاري ماجوير في صالة مغلقة أول أمس الخميس، بعد أن لعب مباراة التشيك كاملة عقب شفائه من إصابة في الكاحل، ولكنه عاد إلى الحصة الرئيسية لمدة يومين.





وتدرب دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، ومن المقرر أن يتحدث لوسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم السبت.



