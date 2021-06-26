نجم الأهلي يساند زملائه قبل مواجهة الترجي رغم استبعاده من قائمة المباراة

حرص سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم زملائه في الفريق الأحمر قبل مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي رغم استبعاده من قائمة المباراة.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقام سعد سمير بالتواجد في فندق إقامة الأهلي منذ ساعات قليلة لتدعيم زملائه في الفريق الأحمر ومساندتهم قبل المباراة الهامة.





وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الترجي التونسي مساء أول أمس ولم تشهد تواجد سعد سمير رغم جاهزيته الفنية.





والجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.



