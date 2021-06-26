مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين مفاجأة كبيرة بشأن تعديل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي أمام الأهلي في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم.





ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء اليوم على ملعب السلام، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "معين الشعباني يقرر البدء بإنيس البدري في مركز الجناح الايمن في التشكلية الاساسية للترجي التونسي".





وكان الأهلي تفوق على نظيره الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف في الذهاب بالمواجهة التي أقيمت على ملعب رادس قبل أسبوع.











