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تفاصيل حملات تفتيشية تحيل ٨٤ من العاملين ببني عبيد للتحقيق

السبت 26/يونيو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 84 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية المتغيبين عن العمل وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة..

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدينة ومركز بني عبيد وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها،تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين

هذا وقد أوضح التقرير إحالة 63 من العاملين والاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية فى كل من قرى ميت عدلان والصلاحات وغازي مصبح ومبارك وابو المعاطي الباز وطلمبات بني عبيد.

كما تم إحالة 3 من العاملين بمراكز الشباب فى قرى الصلاحات وطلمبات بني عبيد كما وجدت اثناء المرور مراكز شباب ميت عدلان ومبارك وابو المعاطي الباز مغلقة، كما وجدت الادارة التموينية ببني عبيد ايضا مغلقة كما شمل التحقيق عدد3 من العاملين بالجمعية الزراعية بالصلاحات وميت عدلان وكذا 15 من العاملين بالادارة البيطرية بميت سويد وميت فارس..

وقد وجه محافظ الدقهلية بسرعة إحالة التقرير إلى الشئون القانونية بالمحافظة لإجراء التحقيقات في حالات الغياب وحالات ترك العمل ومسئولي الوحدات التى وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية..


في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم

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