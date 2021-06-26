بالأسماء.. الكشف عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو









كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي عن قائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، حيث شهدت القائمة مفاجآت بالجملة.





قائمة منتخب مصر في طوكيو





وأخطر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، اللجنة الأولمبية بقائمة الفراعنة لاختيار منهم قائمة 18 لاعبًا فقط، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو والمقرر إقامتها شهر أغسطيس المقبل.





ويخوض المنتخب المصري دورة الألعاب الأولمبية في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.





وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو التي سيتم تقليصها إلى العدد المطلوب كالآتي:-





1) محمد الشناوى

2) محمد أبو جبل

3) محمود جنش

4) عمر رضوان

5) عامر عامر حارس

6) أسامة جلال

7) أحمد أيمن منصور

?? أحمد فتحى

9) أحمد حجازى

10) طارق حامد

11) أيمن أشرف

12) محمود الونش

13) أمام عاشور

14) محمد رمضان " بيكهام "

15) محمد عبد السلام

16) أحمد عبد القادر

17) حسام عبد المجيد

18) محمد عبد المنعم

19) إبراهيم عادل

20) حسام حسن

21) عربى بدر

22) محمد الدسوقى

23) حسام أشرف

24) محمد عبد الغنى

25) يوسف الجوهرى

26) أحمد المحمدى

27) مروان النجار

28) محمد الننى

29) اسلام السيد

30) أسامة فيصل

31) كريم العراقى

32) فادى فريد

33) أحمد أبو الفتوح

34) كريم فؤاد

35) محمود جاد

36) أحمد عيد

37) عمار حمدى

38) أحمد حمدى

39) يحيى عبد القادر

40) كريم نيدفيد

41) أكرم توفيق

42) رمضان صبحى

43) عمر صلاح

44) محمد صبحى

45) مصطفى شوبير

46) أحمد ياسر ريان

47 ) محمد صلاح

48 ) مصطفى محمد

49 ) محمد صادق

50 ) صلاح محسن

51 ) أحمد عفيفى

52 ) زياد محمد

53) محمد عبد المنصف

54) ناصر ماهر

55) ناصر منسى

56) فوزى الحناوى

57) شريف رضا

58) أحمد هانى

59) عمر مرموش

60 ) غنام محمد

61 ) طاهر محمد طاهر

62 ) ياسين السيد

63 ) مصطفى جابر