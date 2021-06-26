نجم تشيلسي بديل فيربو في برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يرغب في تعويض الإسباني جونيور فيربو الذي من المتوقع رحيله في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة حدد الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي بديلا لفيربو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني ييرغب في التعاقد مع ألونسو لكي يعوض رحيل فيربو ويصبح اللاعب الاحتياطي لجوردي ألبا في الجبهة اليسرى.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يتابع ألونسو منذ فترة طويلة جدًا وفي الفترة الشتوية الماضية توصل إلى إتفاق مع النجم الإسباني وأصبح كل شيء كان جاهز لكن عدم رحيل فيربو منع انضمامه إلى البرسا.



