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مدرب بلجيكا: كنت قلقًا بشأن هازارد

السبت 26/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، أنه كان يشعر بالقلق خلال الأشهر الأخيرة على إيدين هازارد نجم وقائد المنتخب، نظرًا للعنة الإصابات التي لحقت به.

وقال مارتينيز، خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية: "يجب أن أعترف أنني كنت قلقا على هازارد، لأنه لم يكن يستمتع بالحياة".

وأضاف: "عليه أن يتعامل مع جسد، يمكن أن ينهار في أي لحظة".

وتابع: "حين رأيته في مارس/آذار الماضي، كان حزينا ومكتئبا للغاية، ومنذ تلك اللحظة أعتقد أنه بدأ العمل بحافز حقيقي ليكون سعيدًا مرة أخرى".

وعن لعبه ضد فنلندا في اليورو المباراة كاملة، علق: "كانت المرة الأولى التي رأيته فيها سعيدًا، ويستمتع بكرة القدم منذ فترة طويلة، وحين يكون هازارد سعيدًا، نكون فريقًا أفضل بكثير".
 
وحسم المنتخب البلجيكي عبوره لثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية، حيث ضرب موعدًا ناريًا ضد حامل اللقب البرتغال.

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