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إعلان الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.. غدًا

السبت 26/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تعلن غدًا أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحدث من شأنه أن يسهم في اكتشاف المبدعين في الأدب وفروعه والقصة والمسرح والعزف والغناء وغيرها من المجالات.

وعبرت الإعلامية عزة مصطفى عن تفاؤلها بهذا الحدث المهم، مشيرة إلى أن الفائزين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 18 سنة.

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