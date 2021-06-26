برلمانية تطالب بتشديد العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملبسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا







طالبت دكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب بتغليظ العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.





وقلت "الألفي" في بيان لها،مساء اليوم، اختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا فى قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين مادامت الطالبة ملابسها حشمة وفى حدود الأدب، مؤكدة أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات، بالإضافة إلى ان هذا ضغط نفسي شديد علي نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها في تأدية الامتحان بحيادية.





كما أكدت عضو مجلس النواب، أن السؤال عن ديانة طالبة ( أثناء الامتحان) هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب ! وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق): أنت قررتي تبقى مش محترمه وقليلة الأدب هي سب وقذف يعاقب عليه القانون.





وأشارت "الألفي" إلى أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس، كما أن صمت الجامعة موافقة ضمنية علي دعم جماعات ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) داخل الجامعات.