الفيوم يفوز على سوهاج بثنائية في المظاليم







نجح الفريق الكروي الأول بنادي محافظة الفيوم، في الفوز على ضيفه فريق سوهاج بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الأسيوطي سبورت، في إطار مباريات الأسبوع 29 بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



استطاع فريق سوهاج أن يتقدم في الشوط الأول بركلة جزاء، عن طريق حسان محمد.



وفي الشوط الثاني استطاع الفيوم أن يعود للمباراة وعدل النتيجة عن طريق تصويبة من للاعب أحمد حسن، وتصبح النتيجة تعادل بهدف لكل فريق.





، قبل أن يقود أحمد القرموطي لاعب الفيوم هجمة مرتدة، يخطئ في التعامل معها مدافع سوهاج ويسكن الكرة في مرمى فريقه وتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف للفيوم.



بهذه النتيجة رفع الفيوم رصيده إلى 43 نقطة وتجمد رصيد سوهاج عند 37 نقطة .