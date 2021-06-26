Advertisements

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي.. تعرف عليها

السبت 26/يونيو/2021 - 07:00 م
مشاهدة مباراة الأهلي والترجي
مشاهدة مباراة الأهلي والترجي
Advertisements
يتساءل الكثيرون من عشاق النادي الأهلي عن طرق مشاهدة مباراة المارد الأحمر ونادي الترجي الرياضي التونسي، والمقرر لها الليلة في تمام التاسعة مساءً.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب في "رادس" بفوز العملاق القاهري.

ويلعب الأهلي مباراة مهمة وحاسمة، أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، الـ10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب "إستاد السلام".

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

وأعلنت قناة أون تايم سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، عبر ترددها الأرضي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة ومالكة حقوق البث، نقل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي عبر قنواتها " beIN Sports HD 4"، و" beIN Sports 1 HD Premium".

معلق مباراة الأهلي والترجي

ويعلق الجزائري حفيظ دراجي على مواجهة الأهلي والترجي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي

يُذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي الأهلي والترجي، على ملعب "إستاد رادس"، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله المهاجم الواعد محمد شريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مباراة بين الأهلي والترجي شاهد مباراة الأهلي والترجي

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الكشف عن قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المحكمة تحدد جلسة 8 يوليو لإنتداب خبير إجتماعي عن المتهمين الحدث بقضية الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

برايثوايت يحسم موقفه مع برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الشناوي يحدد شرطه للتواجد مع الأولمبي في طوكيو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم تشيلسي بديل فيربو في برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 7 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة «أون تايم سبورت»

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بين الأهلي ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الترجي والأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف موعد مباراة الترجي والأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:07 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل - موسيماني يجري تعديلا في تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

06:58 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مفاجأة في تشكيل الترجي أمام الأهلي

06:00 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى