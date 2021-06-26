قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي.. تعرف عليها

يتساءل الكثيرون من عشاق النادي الأهلي عن طرق مشاهدة مباراة المارد الأحمر ونادي الترجي الرياضي التونسي، والمقرر لها الليلة في تمام التاسعة مساءً.





مشاهدة مباراة الأهلي والترجي





ويبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب في "رادس" بفوز العملاق القاهري.





ويلعب الأهلي مباراة مهمة وحاسمة، أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والترجي





وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، الـ10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب "إستاد السلام".





قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي





وأعلنت قناة أون تايم سبورت عن إذاعة مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، عبر ترددها الأرضي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة ومالكة حقوق البث، نقل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي عبر قنواتها " beIN Sports HD 4"، و" beIN Sports 1 HD Premium".





معلق مباراة الأهلي والترجي





ويعلق الجزائري حفيظ دراجي على مواجهة الأهلي والترجي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حسبما أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.





مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي





يُذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي الأهلي والترجي، على ملعب "إستاد رادس"، انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله المهاجم الواعد محمد شريف.



