باحث: الدور المصري في القضية الليبية متوازن

قال أحمد جمعة، متخصص في الشأن الليبي، إن القاهرة وضعت عدد من المحددات التي تعمل من خلالها على حل الأزمة الليبية، منها الحفاظ على سيادة واستقلالية ووحدة الأراضي الليبية بشكل كامل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي تتواجد في المنطقة الوسطى.



وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هذه المحددات التي تعمل القاهرة على تفعيلها خلال الفترة منذ ابريل 2019 نجحت بشكل كبير في التعامل بشكل متوازن مع كافة الأطراف الليبية في الجنوب والشرق والغرب، وكانت محل ترحيب كبير من الجانب الليبي.





وأشار إلى أن هناك محاولات من أطراف إقليمية أخرى مثل تركيا للتشويش على أي دور عربي في الملف الليبي، للاستئثار بهذا الملف وتحقيق استفادة سياسية ومادية من خزينة الشعب الليبي.



وأوضح أن تواجد قوات أجنبية وتواجد مرتزقة وجماعة الإخوان الليبية التي دفعت نحو احتلال المنطقة الغربية في ليبيا جميع هذه العوامل تعيق التحركات المصرية لحل الأزمة الليبية.

