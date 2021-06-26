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"انتم مالكم.. بطلو تبقوا حشريين".. تعليق ناري من عزة مصطفى على واقعة "فتاة الفستان" بطنطا
السبت 26/يونيو/2021 - 07:04 م
داليا الحسين
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علقت الإعلامية عزة مصطفى على واقعة فتاة الفستان التي تعرضت للتنمر داخل جامعة طنطا بسبب ارتدائها فستان.
وقالت تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هي الناس اللي بتعلق وتتكلم دي مالها ومال الناس".
وأرفت الإعلامية:"حاجة مزعجة قوي أنك تكون حشري بزيادة"، متابعة: "تفرق معاكم أيه مسلمة ولا مسيحية".
واختتمت الإعلامية عزة مصطفى:"لو كل واحد وفر مجهوده واشتغل على نفسه واهتم بعمله هيكون في مكان أفضل"
وقالت تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هي الناس اللي بتعلق وتتكلم دي مالها ومال الناس".
وأرفت الإعلامية:"حاجة مزعجة قوي أنك تكون حشري بزيادة"، متابعة: "تفرق معاكم أيه مسلمة ولا مسيحية".
واختتمت الإعلامية عزة مصطفى:"لو كل واحد وفر مجهوده واشتغل على نفسه واهتم بعمله هيكون في مكان أفضل"
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