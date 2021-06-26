"انتم مالكم.. بطلو تبقوا حشريين".. تعليق ناري من عزة مصطفى على واقعة "فتاة الفستان" بطنطا

علقت الإعلامية عزة مصطفى على واقعة فتاة الفستان التي تعرضت للتنمر داخل جامعة طنطا بسبب ارتدائها فستان.



وقالت تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "هي الناس اللي بتعلق وتتكلم دي مالها ومال الناس".



وأرفت الإعلامية:"حاجة مزعجة قوي أنك تكون حشري بزيادة"، متابعة: "تفرق معاكم أيه مسلمة ولا مسيحية".



واختتمت الإعلامية عزة مصطفى:"لو كل واحد وفر مجهوده واشتغل على نفسه واهتم بعمله هيكون في مكان أفضل"

