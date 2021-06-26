عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي بعد قليل.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية





خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.



