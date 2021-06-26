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تحذير أمريكي من إصابة نادرة في القلب بعد تلقي لقاحي كورونا.. شاهد التفاصيل

السبت 26/يونيو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن التحذيرات التي خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حدوث التهابات في عضلة القلب بعد تلقي الجرعة الثانية للقاحات فيروس كورونا، مازالت قيد الدراسة.

وأضاف "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن هذه الالتهابات هي التهابات مؤقتة وأغلب الإصابات ظهرت بين الرجال من سن 12 إلى 39 عامًا ولكن أكثرها من سن 12 وحتى 25عامًا.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات هي أربع حالات لكل مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاحات في الولايات المتحدة، موضحًا أن أعراضه تتلخص في حدوث نهجان وخفقان في الدم.

وأكد أن هناك بعض الدراسات التي نادت بإمكانية إعطاء جرعة واحدة للذكور في هذه الفئة العمرية، ولكن ثبت أن هذا لن يحقق إنتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم خاصة أن النسبة بسيطة حتى الآن ويمكن علاجها ولم تؤدي إلى حالات وفاة حتى الآن.

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