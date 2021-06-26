وزير التعليم العالي يفتتح مشروع تطوير مجمع ملاعب بنها

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملاعب جامعة بنها، بتكلفة 8.5 مليون حنيه.



شارك في الافتتاح، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، ونواب رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة، والدكتور تامر سمير والدكتور ناصر الجيزاوي.



كما شارك في الافتتاح أيضا، رؤساء جامعة بنها السابقون الدكتور علي شمس الدين، والدكتور سيد القاضي، والدكتور جمال السعيد عضو مجلس النواب، والدكتور عزت الخياط رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، والدكتور عبدالعزيز حسن عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والكابتن أحمد شوبير الإعلامي الرياضي عضو الاتحاد المصري للجامعات والدكتور محمد وعمداء كليات جامعة بنها.



فيما شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مبارة خماسي كرة القدم، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والتي انتهت بفوز فريق الوزير 31 وشارك في المباراة نواب رئيس جامعة بنها وعمداء الكليات وقيادات الجامعة.



وشارك الوزير المحافظ اللعب في كرة البينج بونج والبلياردو، كما شاركه اللعب أيضا الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور ناصر الحيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة.



واحتفل الحضور بافتتاح الملاعب خلال المهرجان الذي أقيم على هامش الافتتاح وتخلله عروضا رياضية على الملاعب الجديدة، واختتم بمباراة كرة قدم شارك فيها وزير التعليم العالي

وأعقبه عروض رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية لرياضة الكاراتيه، وحفل فني شارك فيه طلاب الجامعة.



يذكر أن ملاعب جامعة بنها التي جرى قص شريط افتتاحها اليوم، تضم ملعب كرة قدم كبير وملاعب كرة قدم خماسية نجيل صناعي، وملعب ثلاثي لكرة اليد والسلة والطائرة، ومضمار للجري ومنافسات ألعاب القوى.